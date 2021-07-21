В Ярославской области перепутали деревни и начали ремонт не той дороги

Дорогу перекопали и оставили. Скриншот с видео, телеканал "Рыбинск-40"

В Ярославской области подрядчик перепутал деревни и начал ремонт не той дороги. Об этой курьезной, но только на первой взгляд, ситуации сообщил телеканал «Рыбинск-40».

В неприятной ситуации оказались жители деревни Петрицево: рабочие приехали, выкопали траншеи и уехали. Местные жители с трудом пробираются к своим домам, пожарным машинам и машинам скорой помощи не проехать.

Как выяснилось, подрядчик перепутал деревни и, соответственно, дороги. В Рыбинском районе две деревни Петрицево, но в разных сельских поселениях – Погорельском и Глебовском.

- Подрядчик почему-то вышел в другую деревню, не уведомив нас, как представителей заказчика, не позвонив, притупил к работам. Тем временем из той деревни, где он должен был работать, нам позвонили и сказали, что подрядчика у них нет, он не вышел в день начала работ. Мы начали его искать, позвонили, и только тогда поняли, что он находится в другом Петрицево. Сутки они там работали, сделали оканавливание у домов. Сейчас подрядчик отказывается за свой счет восстанавливать все это. Более того, говорит, что он туда и не заходил. Готовим письма в УМВД, скорее всего, все закончится судом, - пояснила ЯрНьюс глава администрации Глебовского сельского поселения Оксана Себало.

По словам подрядчика, по договору он должен был приступить к работе незамедлительно, что и сделал. Теперь, считает компания, за ошибку должна заплатить администрация.