Друг в плену, нужны деньги: в Рыбинске осудили мошенницу, выманившую у знакомых 5 миллионов рублей

На протяжении двух лет 63-летняя жительница Рыбинска, пользуясь добротой соседки, выманивала у нее деньги под разными предлогами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении двух лет 63-летняя жительница Рыбинска, пользуясь добротой соседки, выманивала у нее деньги под разными предлогами.

Сначала женщина попросила деньги в долг для оформления документов на дом. Соседка не смогла отказать, так как собиралась этот дом купить. Потом появились другие предлоги, весьма специфические.

Сначала понадобились деньги на поездку в Москву к знакомому Ашоту, потом попросила крупную сумму на его освобождение из плена, после – на лечение Ашота и его откуп, так как мужчину, якобы, хотели убить. Далее подсудимая сказала, что попала в ДТП: врезалась в дорогую машину какого-то бандита и должна возместить ущерб. Затем попросила в долг на похороны брата Ашота, его сына, его матери, и вишенка на торте – похороны самого Ашота.

- Далее подсудимая сказала, что обращалась в тюрьму к какому-то бандиту за деньгами, после чего стала просить деньги, чтобы откупиться от бандита. Затем говорила, что вступила в наследство после смерти Ашота, и ей нужны деньги на дорогу в Азербайджан и для адвоката. Так обвиняемая летала в Азербайджан якобы 20 раз, и просила деньги на оформление заграничного паспорта, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Каждый раз на каждую сумму жительница Рыбинска писала расписку, уверяла, что все вернет. Соседка верила и брала деньги из своих накоплений, которые она собиралась потратить на покупку квартиры для дочери. Потерпевшая отдала мошеннице почти 4 миллиона рублей.

Удалось подсудимой обмануть и дочь доверчивой женщины: под какими-то выдуманными предлогами она взяла в долг 357 тысяч рублей.

- Кроме того, обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием заключила через знакомую от своего имени и от имени своих знакомых ряд договоров денежных займов с физическим лицом, которое занималось систематической выдачей займов, в результате чего завладела денежными средствами в размере 713500 рублей. При этом не имела намерения возвращать денежные средства, - рассказали в суде.

Приговором Рыбинского городского суда от 23 апреля женщину признали виновной в мошенничестве, однако, наказание оказалось более чем мягким – ей дали 2,5 года лишения свободы условно. Прокуратура сочла такой приговор несправедливым и подала апелляцию.

- Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, изучив доводы апелляционного представления и материалы уголовного дела, пришла к выводу о том, что применение условного осуждения к подсудимой не отвечает принципу справедливости наказания вследствие чрезвычайной мягкости. При назначении наказания следует принять во внимание повышенную степень общественной опасности совершенных осужденной деяний, их множественность, то, что преступные деяния носили осознанный и длительный характер, размер ущерба значительно превышает установленный законом порог крупного и особо крупного размера, никаких мер на возмещение ущерба осужденная не принимала.

Апелляционным определением от 16 июля приговор Рыбинского городского суда изменен, исключено указание на применение условного осуждения, осужденная направлена для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.