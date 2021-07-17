Снова перемены: у общественного транспорта Ярославля вновь изменилась схема движения

Остановки общественного транспорта на участке от площади Волкова до Богоявленской площади - не будет. Фото: Мэрия Ярославля

Общественный транспорт Ярославля вновь настигли перемены. С 17 июля из-за ремонта на улице Комсомольская маршруты некоторых автобусов и троллейбусов изменились. — Движение по улице Комсомольской останется, но из-за стесненности во время ремонта, остановки общественного транспорта на участке от площади Волкова до Богоявленской площади - не будет. Движение троллейбусных маршрутов № 8 и 4 будет осуществляться до Красной площади, — рассказал первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. Список измененных маршрутов: — для автобусных маршрутов № 4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный», 8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР», 49 «Больница № 2 - 15 МКР», 76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Ярославль Главный», маршрутного такси № 71 «5 МКР - «Холодмаш» остановочный пункт «Улица Комсомольская» переносится от дома № 22 по улице Комсомольская на Богоявленскую площадь; — для автобусных маршрутов № 1 «Улица Волгоградская - 5 МКР», 2 «Улица Большие Полянки - ЯШЗ», 13 «5 МКР - Машприбор», 19К «Улица Гудованцева - Красная площадь», 21Б «Резинотехника - Улица Павлова», 33 «ПАТП № 1 - Областная больница», 42 «15 МКР - Поселок Куйбышева», 53 «ПАТП № 1 - Улица Сахарова», 56 «Поселок Прибрежный - Машприбор», 57 «Фабрика «Красный перевал» - Улица Гудованцева», 66 «НЗКИ - Больничный городок», 68 «Улица Космонавтов - Улица Большие Полянки», 92 «Улица Павлова - ЯШЗ», троллейбусного маршрута № 9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ», маршрутных такси № 84 «Поселок Куйбышева - Областная больница», 94 «Улица Чкалова - 5 МКР», 97 «14 МКР - Улица Большие Полянки» остановочный пункт «Улица Комсомольская» временно отменяется, пассажиры, следующие в центральную часть города, могут воспользоваться остановочными пунктами «Красная площадь», «Площадь Волкова»; — автобусные маршруты № 12 «Нижний поселок - Торговый переулок», 43 «Торговый переулок - Улица Космонавтов», 44К «Торговый переулок - Улица Автозаводская» будут осуществлять высадку пассажиров на остановочном пункте «Площадь Волкова» у дома № 36 по улице Ушинского, посадку пассажиров на остановочном пункте «Площадь Волкова» у дома № 25А по улице Первомайской; — автобусный маршрут № 18 «Торговый переулок - 15 МКР» будет осуществлять высадку пассажиров на остановочном пункте «Площадь Волкова» у Знаменской башни, посадку пассажиров на остановочном пункте «Знаменская башня» у дома № 3 по улице Свободы; — троллейбусные маршруты № 4 «Торговый переулок - Фабрика «Красный Перевал», 8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок» будут осуществлять движение по сокращенной схеме до Красной площади с высадкой пассажиров на остановочном пункте «Красная площадь» у дома № 3 по проспекту Октября, посадкой пассажиров на временном остановочном пункте «Красная площадь», у дома № 2 по проспекту Октября.