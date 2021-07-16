В Ярославской области сироту лишили жилья

Сироте долгое время не предоставляли жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ростове Ярославской области 20-летней девушке-сироте долгое время не предоставляли жилье, положенное по закону.

- Поступил исполнительный документ, согласно которому Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обязан обеспечить жильем девушку, оставшуюся без родительской опеки, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Судебный пристав направил постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил департамент, что за неисполнение решение суда грозит уголовная ответственность. Таким образом удалось добиться справедливости и уже в июне этого года сирота въехала в благоустроенную квартиру.