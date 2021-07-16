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Общество16 июля 2021 13:40

В Ярославской области сироту лишили жилья

Но судебные приставы помогли девушке восстановить свои права
Влада Красоткина
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Сироте долгое время не предоставляли жилье.

Сироте долгое время не предоставляли жилье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ростове Ярославской области 20-летней девушке-сироте долгое время не предоставляли жилье, положенное по закону.

- Поступил исполнительный документ, согласно которому Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обязан обеспечить жильем девушку, оставшуюся без родительской опеки, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Судебный пристав направил постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил департамент, что за неисполнение решение суда грозит уголовная ответственность. Таким образом удалось добиться справедливости и уже в июне этого года сирота въехала в благоустроенную квартиру.