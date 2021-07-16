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Общество16 июля 2021 11:40

Специалисты не рекомендуют купаться в ярославских водоемах

Сотрудники Роспотребнадзора проверили воду и песок на пляжах Ярославского района
Полина Вачнадзе
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Специалисты не рекомендуют купаться в ярославских водоемах

Специалисты не рекомендуют купаться в ярославских водоемах

Фото: Полина Вачнадзе

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ярославской области проверили карьеры, которые находятся в Ярославском районе и пользуются большой популярностью, в том числе, и у жителей города. Вывод: купаться в этих водоемах настоятельно не рекомендуется.

Из-за жары и отсутствия дождей в прогретой застоявшейся воде начали размножаться бактерии. Ляпинка, Техас, Прусовские и Климовские карьеры – опасны все излюбленные места отдыха. В воде и песке содержится огромное количество яиц гельминтов и возбудителей дизентерии и менингита.

Поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют ни купаться, ни просто отдыхать в вышеперечисленных местах.