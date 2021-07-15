В Ярославле пропал 12-летний подросток

15 июля в Ярославле пропала 12-летняя Виктория Захарова. Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

- Рост Виктории около 160 сантиметров. Девочка худощавого телосложения, волосы светлые, концы волос фиолетовые, глаза светло-карие, в носу пирсинг в виде гвоздика. В день исчезновения была одета в черные джинсы, белые кроссовки, зеленую футболку, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Если вы знаете, где находится Виктория, то сообщите по телефону дежурного по следственному управлении. СК России по Ярославской области по номеру 8-962-209-00-08, либо телефону 02.