Мэрия Ярославля недовольна ремонтом Промышленной улицы

Подрядчики отремонтировали участок длинной более четырех километров. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле закончили ремонт на улице Промышленная. Подрядчики отремонтировали участок длинной более четырех километров и сдали его раньше положенного срока, но мэрия Ярославля осталась недовольная проделанной работой.

— У нас есть ряд замечаний к подрядной организации. Они касаются трамвайного переезда на пересечении с проспектом Октября. Здесь дополнительно необходимо обустроить тротуарную часть и привести в нормальное состояние переезд. Есть некоторые вопросы и к благоустройству, - заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На устранение недочетов у рабочих есть ровно неделя. После выедет повторная проверка, которая решит - можно пешеходам и транспорту свободно передвигаться по улице или нет.