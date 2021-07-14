В Ярославской области пропал молодой мужчина

Дмитрий ушел из дома и не вернулся. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Ярославской области ищут 27-летнего Дмитрия Рябчикова. 13 июля мужчина ушел из дома в деревне Стерлядево Рыбинского района и до сих пор не вернулся.

Рост Дмитрия 195 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в спортивные штаны камуфляжного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий, то просим сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт», либо по телефону 102.