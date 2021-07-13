"Михайловская сказка": в Ярославской области установят скульптуры в виде героев русских народных сказок

Уже сейчас в парке поселка установили качели и избушку на курьих ножках с горкой. Фото: благотворительный фонд «Шаг в жизнь»

В конце лета в поселке Михайловский Ярославского района появится 60 скульптур сказочных персонажей и детский городок. Уже сейчас в парке поселка установили качели и избушку на курьих ножках с горкой.

- Еще в парке будут установлены Баба-Яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Богатыри и это лишь малая часть масштабного проекта «Михайловская сказка». Городок оборудован детской горкой, лесенкой, рукоходом, канатами и даже вертикальным подъемом, имитирующим скалодром. Когда работы будут завершены, парк превратится в настоящую сказку, - рассказали в благотворительном фоде «Шаг в жизнь» о проекте «Михайловская сказка».

Проект в Михайловском начался в январе 2019 года с письма 7-летнего Арсения Тарасова. Арсений писал Деду Морозу и просил у него площадку. Родители отправили письмо по адресу – в благотворительный фонд «Шаг в жизнь», а в начале 2020 поселок стал участником программы.

Через благотворительную программу «Загляни в сказку» Фонд создает условия для интеллектуального и физического развития детей. Проекты направлены на создание развивающих пространств для детей, посещать которые можно бесплатно.