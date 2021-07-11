День города в Рыбинске-2021: пустят ли без QR-кода?

День города Рыбинска пройдет 7 августа. ФОТО: администрация Рыбинска

Юбилейный день города - 950-летие Рыбинска - в этом году отметят 7 сентября. Как и в прошлый раз, пройдет праздник в условиях ограничений из-за коронавируса и с учетом требований Роспотребнадзора.

Будет организовано более 30 праздничных площадок: парки, набережная, городские улицы. Не исключено, что на некоторые мероприятия пускать будут только тех зрителей, у которых есть QR-код.

- Пока мы готовимся проводить праздник в тех условиях, которые есть. О локдауне речь не идет, но ограничений не избежать. Определенный оптимизм внушает то, что активно идет вакцинация, мы достигнем 60% вакцинации населения, что позволит говорить о коллективном иммунитете, - рассказала заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Шульдина. - На уровне правительства Ярославской области совместно с Роспотребнадзором разрабатываются правила проведения крупных концертных мероприятий. Возможно, что вход в партерную зону будет с определенными ограничениями, по QR-коду.