За год, обещает Николай Бурляев, будет проведено порядка 100 мастер-классов. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

В Ярославле откроется бесплатная киношкола "Золотой Витязь". Об этом на творческой встрече, которая прошла после кинофестиваля "Эхо международного кинофорума «Золотой Витязь», рассказал народный артист России, кинорежиссер и сценарист Николай Бурляев.

Занятия в школе будут доступны для всех желающих, то есть, бесплатные. В течение 2021 и 2022 годов мастер-классы будут проводить народные артисты России и кинорежиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Вадим Абрашитов, Сергей Пускепалис и многие другие.

Занятия начнутся уже 1 сентября. В программе - основы кинорежиссуры, драматургии, операторского и актерского искусства, кинокритики, создания сценических костюмов.

За год, обещает Николай Бурляев, будет проведено порядка 100 мастер-классов.

- Те, кто побывает в этой школе и окончит ее, получат образование, которого, я думаю, я не получал во ВГИКе и в Щукинском училище, поскольку за этот год будет проведено 100 мастер-классов, приедут самые выдающиеся деятели нашего кинематографа, - рассказал народный артист.