В Ярославле остановили подростков, которые хотели прыгнуть с моста в Которосль

Ребята собрались прыгнуть с моста ради острых ощущений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних остановили подростков от необдуманного шага. Ради развлечения ребята собрались прыгнуть с железнодорожного моста в Которосль. Ребята не знали, что в воде под мостом лежат огромные бетонные плиты и такой прыжок мог стоить здоровья или даже жизни.

- С любителями острых ощущений была проведена беседа об опасности таких прыжков. Ребят удалили с моста, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

В районе Павловской рощи комиссия встретилась с подростками, которые купались в запрещенном месте. С ребятами также побеседовали и предупредили, что накажут за их поступки родителей – за купание несовершеннолетних в неустановленных местах да еще и без присмотра административное наказание грозит взрослым.

Спасатели обращаются ко всем родителям: с начала купального сезона с водоемов города удалено более полутора сотен детей, которые отдыхали без сопровождения. - Уважаемые родители, разъясните детям - насколько опасны прыжки с мостов, обрывистых берегов, с так называемых «тарзанок» на деревьях!