Эко-рыбка уже не та: ярославцы загубили благое дело

Эко-рыбка. ФОТО: группа "Тверицы-Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле около Тверицкого пляжа стоит необычный эко-объект. «Эко-рыбка», как ее назвали сами местные жители, предназначена для сбора пластикового мусора. Все было бы хорошо, однако, местные жители пренебрегли этим правилом и в «рыбке» оказалось все, что угодно: от стеклянных бутылок до памперсов.

- Рыбка предназначена исключительно и только для пластика! Куда девать бытовой мусор? На территории пляжа, возле каждой кабинке для переодевания есть мусорки, даже с пакетиками внутри. Также имеется контейнер, как раз недалеко от рыбки, - говорят ее создатели. – Общество не готово к хорошим делам и инициативам. Любое благое намерение можно обернуть и подать в самом неприглядном виде! В другой стороны, если даже не начинать что-то хорошее делать, не приучаться к порядку, но никогда не научимся!

Если горожане не перестанут выбрасывать в эко-рыбку все, что попало, то ее демонтируют

- Надо было эко-свинью в таком случае ставить… Что за люди??? – негодуют ярославцы.