В Ярославской области будут судить автомобильных воров Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчины 36 и 46 лет обвиняются в угоне автомобилей у переславцев. Злоумышленников интересовали исключительно машины марки «Тойота».

В декабре прошлого года ранее судимые жители Тверской области были задержаны, хотя сначала и пытались скрыться. Следствием установлено, что в июне 2020 года обвиняемые решили вместе похищать автомобили из Переславля. Через интернет они купили все необходимые технические приспособления, рации и липовые номера для машин.

Преступники выслеживали нужный автомобиль, ехали за ним, ждали, пока никого рядом не будет, разбивали стекло и угоняли машину. После этого они ставили новое стекло и заменяли номера. Один из мужчин двигался впереди похищенного автомобиля и если видел ДПС, сообщал об этом своему компаньону по рации.

- Таким образом они совершили кражи четырех автомобилей марки «Тойота», принадлежащих жителям Переславля-Залесского. Суммы ущерба потерпевшим составили от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.