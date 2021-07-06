В Ярославле ищут 34-летнего мужчину. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле ищут 34-летнего Михаила Смирнова. 3 июля в 9 утра он вышел из дома во Фрунзенском районе и с этого момента о нем ничего неизвестно.

Приметы Михаила Смирнова: на вид 35 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые и короткие, с залысиной, глаза светлые. Мужчина был одет в футболку, черные шорты, черные сланцы и темную кепку. С собой у него был велосипед. Михаил может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы располагаете информацией, которая поможет найти Михаила Смирнова, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому району по телефону: 8 (4852) 48-80-80 или 02 (с мобильного 102). А также горячая линия ЯрСпаса – 8 910-964-08-38.