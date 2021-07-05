"Дыра, а не город": в Ярославле в очередной раз провалился асфальт

Такие ямы появились на пересечении проспектов Фрунзе и Московского Фото: группе в Фейсбуке "Дороги Ярославля".

В Ярославле на пересечении проспектов Фрунзе и Московского появилось несколько дорожных выбоин. С первого взгляда, можно подумать, что по городу прошелся метеоритный дождь, но нет, это снова ярославский асфальт не выдержал "интенсивного" автопотока.

В основном ямы небольшие. Но среди них, рядом с обочиной, образовался провал «королевского» размаха : глубокий, широкий и наиболее опасный.

"Королевский" провал возле обочины. Фото: группе в Фейсбуке "Дороги Ярославля".

- Дыра, а не город во всех смыслах, - написал ярославец в группе в Фейсбуке "Дороги Ярославля".

Нужно отметить, что дорожники уже поставили ограждение на свежие ямы. И надежда на то, что "кратеры" скоро отремонтируют - есть.