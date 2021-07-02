Настойчивые коллекторы позвонили ярославцу 380 раз

Взысканием долга ярославца стали заниматься коллекторы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле мужчина взял кредит, с которым не смог рассчитаться. Вскоре взысканием долга стали заниматься коллекторы.

При работе с должником сотрудники коллекторского агентства позвонили ему 380 раз, а это нарушение.

- Помимо звонков, заемщик получал сообщения. В отношении организации составлен административный протокол и назначен административный штраф в размере 20 000 рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Если за агентством будут замечены повторные нарушения, то его исключат из государственного реестра юридических лиц.