В Ярославской области отремонтируют 87 остановок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Ярославской области планируется отремонтировать 87 остановок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дорогие». Сейчас работы ведутся на дорогах Ярославль - Любим, Нагорье - Берендеево, Углич - Некоуз – Брейтово, Данилов - Пошехонье.

- Мы подходим к ремонту комплексно, приводим в порядок не только покрытие, но и элементы обустройства дорог, отвечающие за безопасность как дорожного, так и пешеходного движения, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – Специалисты приводят в порядок остановки общественного транспорта, тротуары, устанавливают новые знаки, барьерное ограждение, искусственные неровности, наносят разметку.

После ремонта подходы к остановкам будут оборудованы пандусами для маломобильных горожан.