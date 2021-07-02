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Общество2 июля 2021 9:00

В Ярославской области отремонтируют 87 остановок

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Анастасия Голубева
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В Ярославской области отремонтируют 87 остановок

В Ярославской области отремонтируют 87 остановок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Ярославской области планируется отремонтировать 87 остановок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дорогие». Сейчас работы ведутся на дорогах Ярославль - Любим, Нагорье - Берендеево, Углич - Некоуз – Брейтово, Данилов - Пошехонье.

- Мы подходим к ремонту комплексно, приводим в порядок не только покрытие, но и элементы обустройства дорог, отвечающие за безопасность как дорожного, так и пешеходного движения, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – Специалисты приводят в порядок остановки общественного транспорта, тротуары, устанавливают новые знаки, барьерное ограждение, искусственные неровности, наносят разметку.

После ремонта подходы к остановкам будут оборудованы пандусами для маломобильных горожан.