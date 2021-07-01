Следователи озвучили причину гибели хоккеиста МХЛ Тимура Файзутдинова на матче с ярославским "Локомотивом"

Следователи завершили проверку касательно гибели хоккеиста Тимура Файзутдинова. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

В Ярославле следователи завершили проверку касательно гибели молодого хоккеиста МХЛ Тимура Файзутдинова. 12 марта во время матча с "Локомотивом" в шею 19-летнего капитана команды "Динамо" Тимура Файзутдинова попала шайба.

- В ходе проверки установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ходе хоккейного матча, и не связана с совершением в отношении него кем-либо противоправных действий. На основании установленных обстоятельств в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Напомним, что за жизнь хоккеиста несколько дней боролись врачи Соловьевской больницы. Но травма, полученная во время игры, оказалась несовместимой с жизнью и 16 марта Тимур скончался.