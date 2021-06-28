«Чувствую себя хорошо»: мэр Ярославля сделал прививку от COVID-19

Мэр Ярославля сделал прививку от коронавируса. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков сделал прививку от коронавируса и рассказал об этом на своей странице в социальной сети. В качестве доказательства выложил фото процесса вакцинации.

- Сегодня лично сделал прививку препаратом «Спутник V» чтобы не заболеть. Чувствую себя хорошо, - «отчитался» градоначальник перед подписчиками. - Во избежание дальнейшего повышения уровня заболеваемости призываю ярославцев проявить сознательность и вакцинироваться. Таким образом мы заботимся о себе, родных и близких, а также окружающих. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пока не вакцинировался, во всяком случае, информация об этом на его страницах не появлялась.

О ситуации с коронавирусом в Ярославской области на 28 июня читайте здесь.