Семья из девяти человек с новорожденным на улице: в Ярославской области до тла сгорел дом-музей

Произошел сильнейший пожар в доме-музее Ежа Петровича. Фото: группа "Около Петровска" ВКонтакте

Ночью 27 июня в Петровске Ярославской области произошел сильнейший пожар в доме-музее Ежа Петровича. Здание было двухэтажным: на первом этаже располагался сам музей, где обитали маленькие ежики, а на втором - квартира, в которой жила семья из девяти человек с новорожденным младенцем.

Огонь оказался беспощадным и охватил все деревянное здание, от которого сейчас остались только обугленные развалины.

- Сообщение о возгорании поступило в 3:00 ночи. Пожарные и сотрудники МЧС до сих пор работаю на месте происшествия и делают проливку. По предварительным данным пострадавших нет, - рассказали спасатели.

Если вы хотите оказать материальную поддержку, то оставьте обращение по этому электронному адресу: vstorn@mail.ru, либо по номерам +7(915)9773840; 8(48536)40650. Для пострадавшей семьи открыт сбор средств.