Опрокинулась прямо на дороге: в Ярославской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Авария случилась в Рыбинске. ФОТО: УМВД России по Ярославской области

Вчера вечером, 24 июня, около 18:40 в Рыбинске на перекрестке Бульварной и Крестовой улиц произошла авария. «Тойота» под управлением 27-летней женщины столкнулась с автомобилем «Митсубиши», за рулем которой находилась 41-летняя женщина. Из-за сильного столкновения, «Митсубиши» перевернулась прямо на проезжей части и осталась лежать на крыше.

В результате ДТП, 41-летняя хозяйка машины «Митсубиши» и трое ее пассажиров – две 20-летние девушки и 9-летняя девочка – нуждаются в амбулаторном лечении.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.