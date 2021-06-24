В Ярославской области произошла авария: пострадали 5 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 23 июня, около 19 часов вечера на дороге «Углич-Ростов» Ростовского района в поселке Ишня произошло ДТП. Автомобиль «БМВ», за рулем которого был 20-летний молодой человек, столкнулся с «Опелем Астра», под управлением 37-летнего водителя. В результате аварии пассажиры «Опеля» - 39-летняя женщина, 39-летний мужчина и 19-летняя девушка – попали в больницу. Водитель «БМВ» и 17-летняя пассажирка этой машины нуждаются в амбулаторном лечении.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.