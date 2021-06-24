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Общество24 июня 2021 8:30

Ярославна просит взыскать с мэрии города ущерб за перелом

Женщина поскользнулась на тротуаре
Влада Красоткина
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Женщина проходила лечение, но ее рука до сих пор болит.

Женщина проходила лечение, но ее рука до сих пор болит.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале этого года 72-летняя ярославна вечером возвращалась домой с работы. По дороге к остановке "Площадь Карла Маркса" она поскользнулась на необработанном против гололедицы тротуаре и упала. Из-за падения пенсионерка получила перелом левой лучевой кости.

Женщина проходила амбулаторное лечение больше месяца, но после этого ее рука полностью не восстановилась и до сих пор болит.

- На мэрии Ярославля, как на собственнике лежит обязанность по надлежащему содержанию тротуаров дорог, в том числе освобождению их от снега и наледи, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По результатом проверки прокуратура направила в Ленинский районный суд Ярославля исковое заявление в интересах женщины о компенсации морального вреда. Сейчас иск находится на рассмотрении.