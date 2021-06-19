Ярославец перевел мошенникам полмиллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

От действий телефонных мошенников вновь пострадал ярославец. 35-летнему жителю Заволжского района позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и попросил о помощи. Нужно было поймать злоумышленников, которые пытаются похитить деньги со счета. Для "помощи" звонивший уговорил ярославца оформить два кредита, снять наличные и положить деньги на "безопасный" счет. Так мужчина остался без 500 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские предупреждают! Если звонившие начали интересоваться вашими персональными данными, данными банковской карты, суммой на счетах и утверждать, что кто-то пытается оформить на вас кредит - прекратите телефонный разговор.