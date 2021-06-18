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Общество18 июня 2021 9:57

В Ярославле построят школу на 500 учеников

Образовательное учреждение построят на улице Большая Федоровская
Полина Вачнадзе
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Образовательное учреждение построят на улице Большая Федоровская

Образовательное учреждение построят на улице Большая Федоровская

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Большая Федоровская построят школу, рассчитанную примерно на 500 учеников. К строительству приступят в начале следующего года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

- Уже выполнены инженерно-геологические изыскания, ведется работа по поиску архитектурно-планировочных и конструктивных решений здания. Прорабатываются варианты размещения физкультурно-спортивной зоны, - пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

1 сентября этого года начнет работать новая школа на улице Чернопрудной, которая станет одной из самых технически оснащенных в регионе. В школе будет 30 учебных кабинетов, большая столовая, несколько спортзалов, актовый зал, библиотека, мастерские. Здесь решено организовать инженерно-техническое направление с углубленным изучением математики, биологии, физики и химии.