Открыто авиасообщение из Ярославля в Анапу Фото: Правительство Ярославской области

14 июня из Туношны вылетел первый в истории аэропорта самолет до Анапы. Анапа стала пятым южным направление, открытым для ярославцев и жителей ближайших регионов.

Из Ярославля в Анапу самолет на 50 мест авиакомпании «RusLine» будет летать один раз в неделю, в понедельник. Время в пути – 2 часа 30 минут.

Планируется, что полеты продлятся до конца сентября.

В этом году из Ярославля можно улететь в Краснодар, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Казань, Санкт-Петербург и Москву.