В Ярославле спасатели спасли маленькую девочку и собаку

У девочки пальчик застрял в отверстии стула. ФОТО: МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля

За один день спасателям Центра гражданской защиты пришлось дважды прийти на помощь. В Заволжском районе 5-летняя девочка случайно засунула пальчик в отверстие пластикового стула, на котором сидела. Самостоятельно родители не смогли справиться с проблемой и вызвали спасателей. С помощью специнструмента и кусачек они аккуратно освободили пальчик.

Чтобы девочка не испугалась, мужчины отвлекали ее разговорами: расспрашивали о маникюре, занятиях живописью и любимых цветах.

Освобожденный из "плена" стула ребенок сказала спасателям "спасибо". Другой "клиент" слова благодарности произнести не мог, но тоже был доволен работой сотрудников Центра.

- Совсем маленький щенок пекинеса застрял головой в ячейке металлической клетки, в которой он жил вместе со своей мамой. Освобождали малыша также с помощью специнструмента - пришлось перекусить прутья клетки кусачками, чтобы щенок смог выбраться невредимым, - рассказали в Центре гражданской защиты.