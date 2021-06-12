В отношении экс-главы Переславского района прекращено уголовное дело

В отношении бывшего главы Переславского района 63-летнего Александра Рычкова прекращено уголовное дело Фото: Антон ПИКУС

В отношении бывшего главы Переславского района 63-летнего Александра Рычкова прекращено уголовное дело. Причина - истечение сроков давности уголовного преследования, пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Александру Рычкову было предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, с ноября 2008 года по июнь 2010-го Рычковым были подписаны четыре постановления об изменении разрешенного использования земельных участков, входящих в зону лугопарков береговой полосы Плещеева озера у Никитского монастыря.

- Вследствие этого земельные участки из категории "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" перешли в категорию "для организации дачного некоммерческого объединения", что позволило построить на них ряд строений и сооружений (жилые дома, технические постройки, заборы и т.д.). В соответствии с заключением специалиста в области архитектурного проектирования возведенные объекты препятствуют восприятию исторически сложившегося ландшафта и исторической части панорамы древнерусского города Переславля-Залесского, - уточнили в региональном СКР.

Из-за изменения "статуса" земель на них стало возможно строительство дачных участков. Так на охраняемых территориях появились ДНТ "Переславская благодать" и "Петровские грезы".

11 июня в Переславском суде прошло заседание по делу о халатности. Оно же стало последним. Если, конечно, сторона обвинения не соберется оспорить решение районного суда в областном суде.