В Рыбинске откроют Доску почета

Макет Доски почета в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска

В честь 950-летия Рыбинска на площади имени П.Ф.Дерунова откроют городскую Доску почета. На мемориале будут размещено 20 портретов людей, которые вносят значимый вклад в развитие промышленности, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и других сфер города.

- У нас очень немного времени осталось, нужно дать возможность трудовым коллективам представить свои кандидатуры, чтобы уже в этом значимом для всех горожан году определить и поощрить достойных рыбинцев, - подчеркнул глава города Денис Добряков.

Ко Дню города рыбинская Доска почета будет готова. Галерею портретов будут ежегодно обновлять.