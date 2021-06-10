«Вы нас любили. Вы нас ругали»: в Ярославле прекратила ходить маршрутка №35М

Автобус №35м ушел с маршрута. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославль" ВКонтакте

С 10 июня в Ярославле перестало ходить маршрутное такси №35м от «Глобуса» до Нижнего поселка.

- Вы нас любили. Вы нас ругали. Пришла пора сказать «прощай». С 10.06 нас не будет. Крепитесь! – написал перевозчик прощальное послание своим пассажирам.

Автобус работал на маршруте «Глобус» - Нижний поселок» 19 лет. На волне развития коммерческих перевозок он стал усилением городского автобуса №35. Вместе со старыми ЛИАЗами и «Икарусами» по дорогам начали «бегать» три ПАЗика. В 2008 году маршрут перешел к частным перевозчикам, с 2011 года – к ИП Орловой С.П.

- В связи с принятым мэрией решением об отказе от маршрутных такси и окончанием пятилетнего срока действия свидетельства на перевозки по этому маршруту, маршрут №35м, просуществовав без малого 20 лет, закрывается, - сообщили в группе «Общественный транспорт Ярославля».

Вместо него пассажиры могут воспользоваться автобусами №35 и 35д. Планируется, что 35-ый автобус будет работать и по воскресеньям.