Забил камнем и бросил в реку: жителя Рыбинска будут судить за жестокое убийство

Преступление было совершено в лесополосе недалеко от улицы Железнодорожной Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло в ноябре прошлого года.

Преступление было совершено в лесополосе недалеко от улицы Железнодорожной.

- Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 34-летним знакомым, избил его руками, ногами и камнем, после чего сбросил в воду, желая утопить. Потерпевший скончался от травмы головы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обвиняемый сейчас находится под стражей.