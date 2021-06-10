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Происшествия10 июня 2021 11:53

Забил камнем и бросил в реку: жителя Рыбинска будут судить за жестокое убийство

Мужчина умер от травмы головы
Полина Вачнадзе
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Преступление было совершено в лесополосе недалеко от улицы Железнодорожной

Преступление было совершено в лесополосе недалеко от улицы Железнодорожной

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло в ноябре прошлого года.

Преступление было совершено в лесополосе недалеко от улицы Железнодорожной.

- Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 34-летним знакомым, избил его руками, ногами и камнем, после чего сбросил в воду, желая утопить. Потерпевший скончался от травмы головы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обвиняемый сейчас находится под стражей.