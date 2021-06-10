Все школы Ярославля могут перевести на режим круглосуточной охраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все ярославские школы могут перевести на режим круглосуточной охраны. Сейчас усилением мер безопасности занимаются в школе №88. Здесь уже закрыли сквозной проход со стороны улицы Звездной, заранее предупредив об этом местной жителей.

-Теперь у нас организован вход на территорию только со стороны улицы Ярославской. Рядом как раз находится остановка общественного транспорта, основная масса детей идёт в школу именно с этой стороны, - рассказал директор средней школы №88 Виктор Кузнецов. – Также в школе установлена система видеонаблюдения. За монитором видеокамер круглосуточно следят: днем — вахтер, ночью — сторож. У них есть кнопка вызова службы безопасности, все сотрудники обучены и готовы действовать в экстренной ситуации. Чтобы печальные события, произошедшие в Казани, никогда и нигде больше не повторились, мы оперативно реагируем и делаем всё для безопасности наших детей.

На входе проверяют паспортные данные всех посетителей.