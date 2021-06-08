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Общество8 июня 2021 18:44

В Ленинском районе Ярославля дождями «размыло» асфальт

На дороге образовалась воронка
Влада Красоткина
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Если провал не станет больше после ремонта, то дефект заасфальтируют.

Если провал не станет больше после ремонта, то дефект заасфальтируют.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле воронкой провалился асфальт на перекрестке улиц Жукова и Розы Люксембург. В мэрии этот случай объяснили тем, что покрытие подмыло дождями.

— Из-за обильных осадков произошел подмыв старого дорожного основания, в результате образовалась воронка. Наши специалисты вырезали дефектный кусок асфальта, уплотнили песком и засыпали гравием, — рассказал заместитель директора МКП «РиОГС» города Ярославля Андрей Русаков.

Через несколько дней, если провал не станет больше после ремонта, то дефект заасфальтируют. Работы проходили сегодня, 8 июня.