В Ярославле подписали соглашение о прокате электросамокатов Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместе с теплой погодой и наступлением лета ярославцы все больше выбирают в качестве средства передвижения электросамокаты. Их можно заметить и на тротуарах, и на проезжей та части. Документа, который бы регулировал правила пользования электросамокатами, пока нет. Сегодня в мэрии города заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов подписал соглашение с представителями бизнеса, оказывающими услуги шеринга электрических самокатов. Оно поможет обеспечить комфортные, а главное, безопасные условия проката нового модного транспорта.

- Сегодняшнее соглашение — это результат нашего диалога с бизнес-сообществом. Предприниматели согласны, что необходимо проводить совместную работу над улучшением качества такой популярной сейчас услуги. Главными составляющими письменных договорённостей стали безопасность, качество и комфорт. Это только первый промежуточный результат, надеюсь на совместную продуктивную работу, — сказал Илья Мотовилов.

Владельцы электромокатов, которые предоставляют их в аренду, должны следить за технической исправностью двухколесного транспорта, а также обеспечить на самокатах звуковые и световые сигналы.

Директор каршеринговой компании Артём Мельников пояснил, что необходимо оборудовать специальные парковочные пространства. В противном случае, при парковке самоката с помощью троса происходит порча заборов, ограждений или деревьев, к которым зачастую их прицепляют. Кроме этого, это некрасиво, а также создаёт помехи для других пешеходов.