Пьяный сел за руль: в Рыбинске нетрезвый водитель попал в аварию на мотоцикле

Водитель слетел с мотоцикла и повредил ногу. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 июня в Рыбинске на проспекте Батова 40-летний водитель слетел на скорости с мотоцикла «Кавасаки», в результате падения получил травму ноги.

В полиции рассказали, что за руль мотоцикла мужчина сел без прав и в нетрезвом состоянии.

- Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством» , - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

За правонарушение мужчине грозит 15 суток ареста.