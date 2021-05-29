Няню, ухаживающую за ребенком-инвалидом, осудили за распространение наркотиков

Пять лет в исправительной колонии общего режима получила ярославна за сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пять лет в исправительной колонии общего режима получила ярославна за сбыт наркотиков и покушение на сбыт наркотиков. Женщина, которая неофициально работала няней и ухаживала за ребенком-инвалидом, сама пристрастилась к психостимуляторам и каннабиноидам, а после решила еще и заработать на этом.

- От неустановленного соучастника женщина через Интернет получала информацию о местонахождении партии наркотического средства, забирала его из тайника и размещала «закладки» с разовыми дозами наркотика на территории Ярославля, о чем сообщала соучастнику преступления в целях дальнейшего сбыта наркопотребителям, - пояснили в прокуратуре города Ярославля.

9 сентября прошлого года закладчицу задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. В одежде женщины и в ее квартире нашли производное N-метилэфедрона - общей массой около трех граммов.

Свою вину ярославна не стала отрицать и активно сотрудничала со следствием. Это, а также отсутствие отягчающих обстоятельств суд учел при вынесении приговора. Подсудимая получила пять лет общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.