В Ярославской области мужчина задолжал 157 тысяч рублей своему ребенку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Мышкинского района не платил алименты своему ребенку. По решению суда гражданин обязан выплачивать алименты на содержание своего ребенка в размере одной четвертой доли всех видов доходов ежемесячно. Из-за того, что мужчина не имел официального источника дохода, размер алиментов должен был составлять одну четвертую доли от размера средней зарплаты по России. Житель Мышкинского района решил по-другому и от случая к случаю вносил лишь незначительные суммы.

- По результатам проверки, имущества и денежных средств, на которые возможно обратить взыскание, должник не имел. Неоднократные выезды по месту проживания должника подтверждали результаты проверки его имущественного положения, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Судебные приставы напомнили злостному неплательщику о его обязанностях и сообщили, что он больше не может пользоваться своим автомобилем. Через три дня должник нашел всю нужную сумму и 157 тысяч рублей судебные приставы перечислили взыскателю на содержание ребенка.