Бизнесмен из Ярославской области построил на чужой земле ферму и отказался платить аренду

Бизнесмен не платил аренду за землю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Тутаева решил заняться бизнесом. Взял в аренду землю, построил на ней ферму, но платить арендодателю не спешил. Так, месяц за месяцем, предприниматель накопил долг свыше миллиона рублей.

- Должник не спешил исполнить решение суда. Судебный пристав выяснил, что в собственности неплательщика есть дом, земельный участок и автомобиль. Кроме того, пристав рассказал должнику о мерах принудительного исполнения и, что ему также предстоит выплатить 78 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в срок, - рассказали в УФССП России по Ярославской области.

Беседа с приставом помогла бизнесмену собраться с силами и через пару дней погасить все задолженности по аренде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: kp_yaroslavl@mail.ru .