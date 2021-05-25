В Рыбинске нашли пропавшего маленького мальчика Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рыбинске сотрудники УВМД нашли девятилетнего мальчика, который пропал вчера вечером. 24 мая в полицию позвонили родители ребенка и сказали, что он ушел гулять в микрорайоне Слип и не вернулся.

-Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, помощь оказали волонтеры. В ночное время полицейские продолжили поисковых мероприятия, прочесывали улицы, парки, осматривали подъезды домов. Был установлен круг общения ребенка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сегодня утром, 25 мая, мальчика нашли в одном из домов микрорайона Слип, с ним все в порядке. Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре, выясняются причины его внезапного ухода из дома.