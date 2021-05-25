Житель Рыбинского района выстрелил в соседку и покончил с собой

В деревне Шалково Рыбинского района 59-летний мужчина попытался убить свою 80-летнюю соседку Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 23 мая, в деревне Шалково Рыбинского района 59-летний мужчина попытался убить свою 80-летнюю соседку. Мужчина несколько раз выстрелил в пожилую женщину, после чего покончил с собой.

Как сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области, пенсионерку удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи – женщина была экстренно прооперирована.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте работали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве.