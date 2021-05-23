Ярославские пенсионеры не смогут прийти на утренники к внукам

Пенсионеры не смогут посмотреть на своих внуков на выпускных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле пожилые родственники не смогут прийти к своим внукам на утренник в детский сад по случаю выпускного. Праздник можно провести только при соблюдении всех ограничений на время коронавируса.

К их числу относится исключение гостей старше 65 лет. Об этом рассказали в департаменте образования Ярославской области.

- Сохраняется требование проведения мероприятий в рамках только одной группы и строгого соблюдения санитарных правил с обязательной термометрией, использованием антисептика, средств индивидуальной защиты, сохранением социальной дистанции, исключением из числа гостей бабушек и дедушек возраста 65+, - объяснили в ведомстве.