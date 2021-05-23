В Ярославле восстанавливают проезд Шавырина

Подрядчики ремонтируют проезд- укладывают бордюры. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжается дорожный ремонт. На этот раз «латают дыры» на проезде Шавырина в Брагино.

- Проезд ведет к двум детским садам и школе. Здесь вовремя были внесены некоторые изменения в проект. Теперь проезд соединяется с улицей Блюхера, которая несколько лет назад также была отремонтирована в рамках нацпроекта, — отметил первый заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

Планируют отремонтировать более одного километра проезда. Сейчас подрядчики устанавливают бордюры, но это далеко не весь «список дел»: еще нужно поменять асфальт, установить знаки и ограждения - и только тогда дорога

будет готова.