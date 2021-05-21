У мэра Ярославля значительно упали доходы

Владимир Волков опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

За 2020 год мэр Ярославля Владимир Волков заработал 1 миллион 802 тысяч рублей. Такая сумма указана в его декларации о доходах за прошлый год, опубликованной на сайте мэрии города.

В 2019 году доходы главы областного центра были значительно выше – 4 миллиона 765 тысяч рублей.

По сравнению с 2019 годом в году 20-м список имущества Владимира Волкова не изменился. У него в собственности находится земельный участок в 825 квадратных метров и жилой дом в 511 квадратов. Мэр Ярославля владеет долями в двух квартирах, еще две находятся в пользовании. В гараже, как и в прошлом году, стоят мотоцикл «БМВ» и квадроцикл.

Супруга Владимира Волкова в прошлом году заработала в разы больше мужа. Судя по декларации, ее доход составил 12 миллионов 700 тысяч рублей. Сразу понятно, кто основной добытчик в семье.