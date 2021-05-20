В Ярославле на ходу загорелся автобус

В автобусе загорелся моторный отсек. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

ЧП произошло в Красноперекопском районе Ярославля. Автобус ехал, а из его моторного отсека шел дым и уже начали показываться языки пламени. Водитель ничего не замечал и продолжал движение. - На автобус обратили внимание сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы. Они обратили внимание на автобус, который ехал в плотном дорожном трафике, а из моторного отсека исходили плотный дым и языки пламени. Неисправный транспорт представлял опасность для окружавших его автомобилистов, однако ничего не подозревавший водитель продолжал движение, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области. По громкой связи рогвардейцы привлекли внимание водителя. Когда автобус затормозил и мужчина, сидевший за рулем, увидел, что творится с машиной, росгвардейцы помогли ему потушить пламя. К счастью, возгорание не успело перерасти в пожар и никто не пострадал.