В Ярославле из-за сгоревшей еды эвакуировали торговый центр Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 17 мая, из торгового центра «Альтаир» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС.

- Сигнализация сработала из-за возгорания пищи. Эвакуацию провела администрация торгового центра. Когда прибыли сотрудники МЧС, возгорание уже было ликвидировано. Но сотрудники остались для дополнительной проверки, - пояснили КП-Ярославль в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

По словам очевидцев, небольшой пожар случился на фуд-корте.