Ярославцы месяц живут в затопленном канализацией доме

Вот такой "мост" соорудили жители дома №12, чтобы хоть как-то выходить на улицу. Фото: Валера Гасанов

В Ярославле в доме №12 на улице Журавлева прорвало канализацию. Казалось бы, что такого в прорыве? Нужно вызвать мастера и проблемы не будет, но не все так просто.

По словам жителей этого дома, коммунальные службы уже месяц игнорируют заявки от них. За это время вода из-под дома перетекла в подъезд, и люди вынуждены выходить на улицу через большую лужу отходов, прыгая по деревянным дощечкам.

- Пройти невозможно, вонь в подъезде и квартирах страшная. Первую заявку подавали больше трех недель назад. Проблему перекладывают на «Водоканал», а «Водоканал» на УК и так по кругу. Нам-то все равно, лишь бы сделано было, - написал житель затопленного дома.

Кроме этого, в подъезде стоит электрический щиток и вода до него медленно, но верно добирается. С электричеством шутки плохи, из-за безалаберности спецслужб могут погибнуть люди.