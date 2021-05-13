В Ярославле горел склад с деревянными паллетами Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 13 мая, около 12 часов дня в отделении ГУ МЧС по Ярославской области поступило сообщение о том, что в поселке Кармановский загорелся склад с деревянными паллетами.

-На место происшествия выехали 28 человек личного состава и 7 единиц техники, к 13:40 возгорание было ликвидировано. В результате пожара поврежден склад площадью 20 квадратных метров, а также хозяйственная постройка. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

На здания в округе огонь не успел переброситься, ветер дул в другую сторону.