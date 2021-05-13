Директора рыбинской проектной компании будут судить за невыплату зарплат сотрудникам

Рыбинского предпринимателя будут судить по статье о невыплате заработной платы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыбинского предпринимателя будут судить по статье о невыплате заработной платы. Пятерым сотрудникам своей организации, которая занимается созданием проектов, он задолжал 1,4 миллиона рублей. Долг копился на протяжении полугода, с июня 2019-го по январь 2020 года.

- Как следует из материалов уголовного дела, руководитель не в полном объеме выплачивал заработную плату работникам предприятия. При этом денежные средства на оплату труда у организации были, однако расходовались они на расчеты с контрагентами, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Пока шло расследование дела, директор частично рассчитался с подчиненными, выплатив им миллион. Однако от суда это его не избавит, хотя, конечно, зачтется.