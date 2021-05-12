В Ярославле мэрия собралась проверять места торговли водой Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле проверили НТО – нестационарные торговые объекты. В частности речь шла о точках, которые занимаются продажей воды. И сегодня, 12 мая, на заседании муниципалитета заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов рассказал об итогах этой проверки.

В мэрии города сообщили, что в марте специалисты департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма, а также сотрудники ГИБДД проверили размещение четырёх нестационарных торговых объектов, занимающихся продажей воды. Так по адресу 2-й Брагинский проезд нарушений в размещении не обнаружено. В других трех точках есть нарушения по части ГИБДД. Сейчас ведётся работа по изменению графической части плана размещения киосков с водой.

-Также в адрес мэрии Ярославля поступило представление по 18 НТО. Оно основывается на решении комиссии от 27 февраля 2020 года. Отмечу, это заседание было не последним, после состоялось ещё два 11 марта и 28 мая 2020 года. На них рассматривались вопросы размещения. Все объекты были внимательно рассмотрены комиссией, представлены соответствующие согласования, акты ресурсоснабжающих организаций. Комиссией принято положительное решение о размещении НТО. Все материалы в 2020 году представлены в органы прокуратуры города Ярославля, - пояснил заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов.

Согласования на установку торговых точек по продаже воды были получены от департамента городского хозяйства. В феврале 2021 года были проведены аукционы, по итогам конкурсных процедур заключены договоры на право размещения НТО. Торги прошли на сумму более семи миллионов рублей, 50% уже поступило в бюджет города.

- В ближайшее время по запросу депутата муниципалитета Анатолия Каширина структурными подразделениями мэрии Ярославля будет проведена повторная проверка всех объектов НТО с выездом на места, - рассказали в мэрии.